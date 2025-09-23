Женщина подарила мошенникам 10 млн рублей за два дня

Сотрудница телекоммуникационной компании из Нижнего Новгорода стала жертвой масштабного мошенничества, потеряв 10 миллионов рублей за два дня. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на данные ГУ МВД по Нижегородской области.

Как выяснили правоохранители, преступление совершено по классической схеме: женщине позвонили в неизвестном мессенджере люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом оформления декларации и отмены сомнительной операции ее убедили снять со счета 4 миллиона рублей, упаковать наличные в черный пакет и передать неизвестному на улице Нижне-Печерской.

На следующий день аферисты добились продолжения: жертва перевела через банкоматы в торговых центрах еще 6 миллионов рублей накоплений на подконтрольные мошенникам счета.

Особенностью случая стал не только крупный ущерб, но и профиль потерпевшей — работая в телекоммуникационной сфере, она должна была понимать риски дистанционного общения. Однако даже ее обманули мошенники, придумав убедительную легенду.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», следователи отрабатывают все возможные каналы связи и видеоматериалы с мест передачи денег.

