Мошенники запугали кемеровскую студентку сливом компрометирующих фото

Мошенники связались с девушкой в мессенджере. Незнакомый собеседник заверил, что у него есть ее компрометирующие фотографии. Студентке пригрозили их опубликовать в Сети, если она не отправил 15 тысяч рублей. Кемеровчанка поверила и перевела средства на указанный счет. Спустя полгода схему повторили несколько раз. Сибирячка лишилась минимум 55 тысяч рублей.

Не выдержав давления и осознав, что ее могли обмануть мошенники, девушка обратилась в МВД по Кузбассу. Было возбуждено уголовное дело. За шантаж с целью наживы мошенникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что бывшую невестку экс-президента Украины обманули мошенники на 10 млн рублей.