Мошенники запугали пенсионерку, заставив отдать сотни тысяч рублей

В Чапаевске Самарской области полиция задержала 19-летнего студента, подозреваемого в пособничестве мошенникам. Об этом со ссылкой на правоохранителей пишет sovainfo.ru.

Как выяснилось, злоумышленники позвонили 78-летней женщине и убедили ее, что ее счета используются для финансирования «недружественных государств». Под предлогом избежания уголовной ответственности они вынудили ее передать все сбережения курьеру.

Молодой человек, приехавший из Сызрани на такси, получил от пенсионерки пакет с 400 тысячами рублей, после чего был задержан правоохранителями. Деньги вернули владелице.

Студент признался, что нашел подработку в интернете. Его задачей было получать деньги у граждан и передавать их «кураторам». На момент задержания у него изъяли всю сумму, которую сразу вернули пострадавшей.

Посыльного аферистов отправили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следствие устанавливает всех причастных к схеме, включая организаторов преступления.

Ранее сообщалось, что жителей Московской области предупредили о новой схеме мошенников в мессенджерах.