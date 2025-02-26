Москалькова предложила тщательно проверять возраст пользователей в Сети

Татьяна Москалькова, занимающая пост уполномоченного по правам человека в России, подчеркивает важность установления четких правил для подтверждения возраста пользователей в Сети. Это, по ее мнению, необходимо для ограждения детей от вредоносной информации. Данная позиция отражена в докладе омбудсмена, подготовленном по итогам 2024 года, передает ТАСС.

Москалькова акцентировала внимание на том, что в настоящее время доступ к контенту, предназначенному для взрослых и имеющему маркировку «18+», фактически открыт для любого пользователя, достаточно лишь подтвердить свой возраст простым согласием. Она считает необходимым законодательно закрепить процедуры проверки возраста пользователей интернет-ресурсов.

Недавно в Госдуме обсуждался законопроект, касающийся регулирования разработки и распространения видеоигр. Участники дискуссии пришли к выводу, что контроль за доступом детей к игровому контенту не должен быть исключительно зоной ответственности родителей.

Глава комитета Нина Останина допустила возможность введения государственного ограничения доступа в интернет для несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в России хотят начать штрафовать и арестовывать за школьный буллинг и сталкинг.