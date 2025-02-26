Москалькова призвала закрепить законом процесс демобилизации из зоны СВО

Процедуру демобилизации из зоны спецоперации надо оформить законодательно, внеся изменения в действующие правила. Такое заявление сделала Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ. Ее слова привело РИА Новости.

Омбудсмен сообщила, что только за прошлый год ее аппарат получил почти 1200 вопросов, связанных с процедурой увольнения из частей, которые заняты в зоне СВО. Создана специальная комиссия, которая решает все такие обращения индивидуально.

«Сегодня определена возможность демобилизации, увольнения со службы. Но всё-таки было бы правильно внести изменения в закон, где четко прописать процедуру увольнения», — указала она.

Москалькова добавила, что пока решен вопрос по поводу 50 военнослужащих, семейные обстоятельства которых изменились, и они стали подпадать под демобилизацию.

Ранее Москалькова заявила, что необходимо тщательно проверять возраст пользователей Сети. Это, по ее мнению, необходимо для ограждения детей от вредоносной информации. Ее позиция изложена в докладе, который омбудсмен подготовила по итогам 2024 года.