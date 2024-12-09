Москалькова: Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Россия передала Украине тела военнопленных, погибших в результате крушения самолета Ил-76 в январе, передает РИА Новости.

«Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала», — отметила Москалькова в ответ на вопрос о передаче тел погибших при катастрофе самолета.

Также федеральный омбудсмен подчеркнула, что процесс обмена телами погибших в ходе СВО между Россией и Украиной будет продолжаться.

Было выяснено местонахождение некоторых пропавших жителей Курской области, и офис российского омбудсмена ведет обсуждения с Украиной об их возвращении на родину.

Москалькова указала, что большинство пропавших курян стоит искать в Суджанском районе Курской области, и сейчас проходят переговоры относительно их эвакуации через территорию Белоруссии или Украины.

Она также сообщила, что, по оценкам администрации и губернатора Курской области, количество пропавших без вести жителей может превышать две тысячи человек.

Ранее Москалькова опубликовала список пленных, которых отказалась забирать Украина.