Мужчина обворовывал дядю-ветерана при жизни и пять лет после смерти

Житель США Брайан Дитч более пяти лет скрывал смерть своего дяди-ветерана, продолжая получать его государственные выплаты. Об этой истории сообщает KP.RU со ссылкой на иностранные источники.

В 2008 году Дитч стал опекуном парализованного ветерана, получавшего пособие из-за травм, полученных на службе. Вместо ухода мужчина запер родственника в гараже, где тот жил в ужасных условиях. Когда ветеран умер в 2019 году, американец не сообщил о смерти властям, а родственникам сказал, что отправил его в дом престарелых. Тем временем он продолжал получать выплаты, тратя их на путешествия и коллекцию редких рептилий.

В марте 2025 года обеспокоенные родственники обратились в полицию. При обыске в сарае дома Дитча были обнаружены останки дяди — они хранились в мусорном мешке и частично замораживались.

Сообщается, что общая сумма мошенничества составила 650 тысяч долларов (около 52 миллионов рублей). Несмотря на доказательства, мужчина не признал вину. Ему грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество и надругательство над телом.

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