Московская «Кофемания» стала продавать простую воду в стаканчиках по 650 руб.

В столичном ресторане «Кофемания» теперь можно приобрести простую воду в стаканах по цене 650 руб. Об этом нововведении, которое стало результатом креативного подхода к маркетингу, стало известно из телеграм-канала «Новости Москвы».

Представители средств массовой информации обратили внимание на возможность получить простую воду бесплатно. Однако в такой ситуации клиент должен будет предъявить официанту таблетку, которую он намеревается запить.

В меню теперь есть и мини-версия стакана воды. Его стоимость составляет 350 руб., как сообщается в публикации канала.

Ранее сообщалось, что неизвестные затеяли драку со стрельбой в московском кафе «Кофемания».