Московская «Кофемания» стала продавать простую воду в стаканчиках по 650 руб.
«Кофемания» начала продавать простую воду в стаканчиках по 650 руб.
Фото: [pxhere.com]
В столичном ресторане «Кофемания» теперь можно приобрести простую воду в стаканах по цене 650 руб. Об этом нововведении, которое стало результатом креативного подхода к маркетингу, стало известно из телеграм-канала «Новости Москвы».
Представители средств массовой информации обратили внимание на возможность получить простую воду бесплатно. Однако в такой ситуации клиент должен будет предъявить официанту таблетку, которую он намеревается запить.
В меню теперь есть и мини-версия стакана воды. Его стоимость составляет 350 руб., как сообщается в публикации канала.
Ранее сообщалось, что неизвестные затеяли драку со стрельбой в московском кафе «Кофемания».