Снова «Кофемания»: неизвестные затеяли драку в московском кафе

В четверг, 13 февраля, в одном из кафе Москвы вечером произошла потасовка. Об этом передает телеканал РЕН со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника журналистов, неизвестные затеяли драку прямо в столичном заведении «Кофемания».

Других подробностей конфликта в заведении общепита пока не приводится.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Электростали задержали пожилого мужчину, который в ходе пьяной ссоры пырнул ножом своего знакомого. Инцидент произошел в одном из хостелов города, расположенном в Строительном переулке.