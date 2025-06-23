Московская модель чудом выжила после падения с 9 этажа в Турции

Финалистка конкурса «Краса Российской империи», пережила клиническую смерть после падения с девятого этажа в турецком Мерсине. В эксклюзивном интервью KP.RU пострадавшая рассказала , что ее вытолкнул знакомый.

Друг, с которым девушка приехала отдыхать, едва не погубил девушку. По ее словам, во время ссоры мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил ее, после чего она перевернулась через перила балкона.

Несмотря на то, что парень пытался удержать модель, падение оказалось неизбежным. Девушка получила множественные переломы, включая три ребра, руку и кости вокруг глаз, а также повреждения внутренних органов. Самое удивительное, что она рухнула с 9 этажа, но оставалась в сознании до приезда скорой помощи.

Однако в турецкой больнице пациентку ждал новый удар — местные жандармы забрали паспорт и 200 евро наличными, после чего отпустили ее знакомого, при этом поручив ему уход за пострадавшей.

Вернувшись в Москву, девушка столкнулась с угрозами со стороны обидчика. Знакомый, который первоначально каялся и обещал компенсировать лечение, теперь утверждает, что якобы не причастен к ее падению. Он также потребовал удалить публикации о случившемся.

Собеседница КП отметила, что несмотря на оплаченное лечение в Турции, обещанная компенсация так и не была выплачена.

В настоящее время модель из Москвы сосредоточена на восстановлении здоровья и поисках справедливости: она хочет добиваться возбуждения уголовного дела. Пока этому мешают юридические сложности, так как преступление произошло за пределами России.

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