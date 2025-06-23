Турист из Краснодара попытался провезти через Крымский мост карманный огнемет

При осмотре багажа у людей, которые проезжают через Крымский мост, у одного из мужчин был обнаружен в вещах карманный огнемет. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Опасное устройство было обнаружено у путешественника из Краснодара.

«Рукастый парень признался, что вдохновился Илоном Маском, поэтому сообразил себе миниатюру огнедышащей приблуды», — указал микроблог.

По словам отечественного изобретателя, он решил отбиваться портативным огнеметом от комаров. Такое объяснение удовлетворило Службу безопасности, и туриста пропустили на полуостров.

Ранее сообщалось, что в багаже туристки, прибывшей из Калининграда, на Крымском мосту обнаружили череп ее умершего супруга. Женщина пояснила, что еще во время супружества они с мужем решили, что после его ухода из жизни она будет странствовать вместе с его останками. Все необходимые бумаги для транспортировки тела мужа были в наличии. После проверки туристка без проблем продолжила свое путешествие по Крыму.