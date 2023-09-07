Московская область экспортировала почти двадцать тысяч тонн переработанных овощей, фруктов и орехов

Московская область по результатам семи месяцев этого года заняла первое место в России по объемам поставок за рубеж переработанных овощей, фруктов и орехов — готовых продуктов, консервов, паст и так далее. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Подмосковье за семь месяцев поставило на экспорт около 19 тысяч тонн продуктов переработки овощей, фруктов и орехов на сумму более $66 млн», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, в этом году в регионе экспорт продуктов переработки в Туркмению увеличился на 112,9%, во Францию — на 69%, в Белоруссию — на 35%. Самый большой объем поставок по данному направлению приходится на Белоруссию, Казахстан, Германию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.