Московская область является одним из лидеров по производству семенного картофеля в России

Подмосковье входит в число лидеров по производству семенного картофеля как в Центральном федеральном округе, так и в России в целом. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В 14 хозяйствах региона каждый год производят более 60 тысяч тонн семенного картофеля, в Подмосковье уже приступили к его подготовке на весенний сев 2024 года.

«Семена из Московской области реализуются не только в нашем регионе. География поставок — от Калининграда до Дальнего Востока. В 2023 году семенного картофеля отечественной селекции было высажено на 6% больше, чем в 2022 году», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Самыми популярными сортами отечественной селекции являются Прайм, Фламинго, Кармен, Варяг, Садон, иностранной селекции — Гала. «Дока-Генные Технологии», ЗАО «Озеры» и ФХ «СеДеК» принимают участие в пополнении государственного реестра достижений отечественной селекции, отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.