Московская область нарастила объемы переработки рыбы

За последние пять лет объем переработки рыбы в Подмосковье вырос на 83% и превысил 60 тысяч тонн, сообщили в областном Минсельхозпроде. В регионе изготавливают более 22% продукции от общего объема консервированной рыбы, произведенного в ЦФО.

«Для сравнения в 2019 году по статистическим данным объем переработки был равен 25 500 тоннам», — сообщил зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Самый большой рост объемов выпускаемой продукции зафиксирован среди готовых продуктов из рыбы, рыбных консервов в томатном соусе, рыбнои мороженои филе. В этом году из региона экспортировали восемь тысяч тонн рыбной продукции, ракообразных и моллюсков. Основными направлениями поставок выступают Белоруссия, Казахстан, Грузия, Молдавия и Армения.

Отметим, что лидерами по объему и производственным мощностям на территории Московской области являются «Энергия Моря» в Наро-Фоминском округе, «РоялФиш» в Одинцово, «РПЗ Посейдон» и «Агама Роял Гринланд» в Истре, «Проморе» в Люберцах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.