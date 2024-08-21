Московская область нарастила объемы поставок агропромышленной продукции в Узбекистан

За пять месяцев 2024 года аграрии и сельхозтоваропроизводители из Подмосковья увеличили объемы поставок агропромышленной продукции в Узбекистан на 5,4% в сравнении с показателями прошлого года, на долю этого направления приходится 4,2% от общего экспорта продукции АПК. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За этот период из Подмосковья отправили 14,7 тысячи тонн продукции на сумму 34,5 миллиона долларов. Чаще всего на экспорт направляли молочную и мясную продукцию, консервы, муку и крупы, а также сахаристые кондитерские изделия. При этом импорт товаров из Узбекистана в Подмосковье увеличился на 41,1% — регион ввезли 50,1 тысячи тонн продукции на сумму миллиона долларов. Среди них — овощи и фрукты, напитки, орехи и сухофрукты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.