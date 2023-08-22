Московская область нарастила объемы производства майонеза

Объем производства майонеза в Подмосковье в июне этого года составил 26,1 тысячи тонн, сообщили в областном Минсельхозпроде.

«[Это] на 126% выше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В министерстве уточнили, что объемы производства региона составляют более 30,5% от общего объема майонеза, который изготовили в ЦФО, и 7,5% — от общероссийского объема. Отметим, что среди лидеров по производству данного продукта оказались Ногинский пищевой комбинат, «ПК «МЭТР», «ФОРТ-Н XXI», «Алтико», Фирма «Миксма», ПК «Тогрус».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.