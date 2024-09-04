Московская область нарастила объемы производства продукции для строительной отрасли

Подмосковье по итогам семи месяцев 2024 года нарастило объемы производства различной продукции для строительства, в том числе, изделий из дерева и пробки цемента, извести и гипса. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Так, выпуск цемента, извести и гипса увеличился более чем на 56,8%. В натуральном выражении объем производства достиг почти 11 миллиардов рублей. В сегменте обработки и отделки камня индекс промпроизводства составил 140,1%», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Помимо этого, в регионе на 31,4% выросло производство строительных керамических материалов, на 32% — выпуск изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, на 14% — производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, а также полиграфических красок и мастик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.