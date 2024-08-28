Московская область организовала экскурсию на фабрику мороженого для детей из Курской области

Министерство информации и молодежной политики, Министерство социального развития Московской области и компания «Чистая линия» организовали экскурсию на фабрику мороженого, расположенную на территории Москвы-Сити на 89-м этаже башни «Федерация. Восток», для детей из Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Московской области.

На экскурсии побывали 228 детей и сопровождающих их взрослых, самой юной посетительнице было всего 10 месяцев. Им представили все этапы производства мороженого.

«Показывали гостям этот тонкий, уникальный и удивительный процесс производства мороженого. Здесь еще находится фабрика шоколада, и мы также рассказывали, как он изготавливается. Надеемся, что царящая здесь прекрасная атмосфера поможет детям отвлечься от сложной ситуации, в которой они оказались. Мы должны быть вместе в этот непростой период», — рассказал вице-президент группы компании «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Помимо этого, гости смогли побывать на смотровой площадке Panorama360, а также попробовать свежее мороженое. Надежда Александровна из Курской области призналась, что получила «незабываемые впечатления» в ходе мероприятия.

Напомним, что в регионе находятся около 500 детей из Курской области. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для них подготовили места в оздоровительных лагерях и семейном центре.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».