Московская область подписала соглашение о сотрудничестве в сфере утилизации отходов

Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов и генеральный директор «ПК Вторалюминпродукт» Илья Качапин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере рационального обращения с отходами в регионе и их утилизации. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Это важный шаг к созданию чистой и здоровой среды для жителей. Уверен, что сотрудничество станет долгосрочным и продуктивным, стимулируя не только решение конкретных проблем, связанных с отходами, но и созданию благоприятной экологической обстановки в регионе», — сказал Мурашов.

Новое соглашение позволит беречь природные ресурсы и вовлечь отходы во вторичный оборот. «ПК Вторалюминпродукт» ведет работу по сбору и утилизации отходов. В сферу деятельности компании входят лом, электроника, старая техника, самолеты, вагоны и не только. Современные и безопасные технологии рециклинга на предприятии позволяют извлечь до 98% черных и цветных металлов, которые можно использовать повторно.

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