Московская область представила свои проекты на форуме «Пространство будущего» в рамках выставки «Россия»

Московская область представила серию паблик-токов «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области и туристический кластер «Объединение Гжель» Министерства культуры и туризма Московской области на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках форума «Пространство будущего». Там прошла презентация лучших проектов Центрального макрорегиона.

«МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» — это отличная площадка, где молодежь может встретиться с известными и интересными людьми, абсолютно наравне поговорить с признанными профессионалами, обсудить вопросы, которые их волнуют. Стараемся приглашать спикеров из разных областей. Это военкоры, дипломаты, спортсмены, общественные деятели, деятели искусства и так далее», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В 2023 году в рамках данного проекта прошли шесть встреч. В качестве спикеров выступили военкоры Марьяна Наумова и Надана Фридрихсон, журналисты-пранкеры Вован и Лексус, скрипач-виртуоз Петр Лундстрем, музыкант Аким Апачев и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Заместитель генерального директора, руководитель развития туризма ООО «Объединение Гжель» Галина Голинкова отметила, что их проект стал единственным в России туристическим кластером, которые включает в себя развитую инфраструктуру, музей-лабораторию, «интегрирующий традицию промысла в мир передового дизайна». Отметим, что жители региона могут отдать свой голос за подмосковные проекты на сайте Достижения.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.