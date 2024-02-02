Московская область представила свои проекты в рамках Дня здоровья на выставке «Россия»

Подмосковье продемонстрировало свои достижения в сфере медицины в рамках Дня здоровья на выставке-форуме «Россия». Тематический день открыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Главе ведомства представили уникальные проекты «Я родился в Подмосковье» (на примере Наро-Фоминского перинатального центра) и «Эффективный ФАП» (Егорьевская центральная районная больница). Первый проект основывается на помощи женщине на всех этапах беременности и после родов. Второй проект стал новым функционалом фельдшерского пункта, который не ограничивается только приемом самого фельдшера.

«Здесь также и телемедицина, и работа узких специалистов, и дневной стационар, и аптека, и первый этап диспансеризации. Все это необходимо для оказания полноценной медицинской помощи жителям села», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Помимо этого, посетители стенда Московской области смогли ознакомиться с проведением первого этапа диспансеризации, интерактивной картой областных фельдшерско-акушерских пунктов, принять участие в мастер-классе «Роды глазами мужчин».

«У нас здесь есть электробиосимулятор, который симулирует роды. С его помощью мужчина может понять, что такое схватки. Ему прикрепляют электроды, которые пускают небольшой ток для сокращения передней мышцы живота. Все это создано для партнерских родов», — рассказал врач акушер-гинеколог Наро-Фоминского перинатального центра Кирилл Кравец.

Житель Москвы Савва, который принял участие в мастер-классе, признался, что ему пришлось испытать болезненные ощущения. По его словам, теперь он может представить, что испытывает женщина во время родов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.