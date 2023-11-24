Московская область представила свой бизнес во Вьетнаме

Во Вьетнаме проходит многоотраслевая бизнес-миссия производителей Московской области, в которой принимают участие четыре подмосковные компании, сообщили в областном Мининвесте. Этому способствовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности региона.

В частности, участниками стали ООО «ГЛОБАЛ ФРОСТ» из Лобни, ООО «СПАЙС ЭКСПЕРТ ПК» и ООО «Ретиноиды» из Балашихи, ООО «Доктор Элис» из Дмитровского округа. Для них проводят встречи с потенциальными клиентами для обсуждения вопросов закупки продукции, а также с представителям вьетнамских предприятий с целью обсуждения сотрудничества. Отметим, что фонд предоставляет услуги в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство». Ознакомиться с его услугами можно на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.