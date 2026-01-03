Московская область снизила уровень тревожности по итогам 2025 года

Московская область по итогам 2025 года не вошла в десятку самых тревожных регионов России, снизив свой показатель по сравнению с прошлым годом. В то же время ряд субъектов, включая Краснодарский край и Санкт-Петербург, заметно усилили позиции в рейтинге общественной тревожности. Такую статистику опубликовал « КоммерсантЪ » со ссылкой на исследование КРОС.

Московская область, а также Москва, Брянская и Белгородская области по итогам года продемонстрировали снижение индекса тревожности и не попали в топ-10 рейтинга. В столице уровень тревоги сократился примерно на 20%, при этом основной темой беспокойства жителей по-прежнему остается состояние экономики.

На фоне этого Краснодарский край резко поднялся в рейтинге — с девятого на третье место. Индекс тревожности в регионе вырос почти вдвое. Основными причинами стали последствия разлива нефтепродуктов в Черном море, атаки беспилотников, а также перебои с мобильным интернетом. Годом ранее ключевым фактором для жителей края был рост цен.

Первое место в рейтинге впервые занял Санкт-Петербург, где индекс тревожности увеличился более чем втрое. В числе главных поводов для беспокойства там, а также в Нижегородской и Воронежской областях, оказались отключения мобильного интернета. В топ-3 также вошел Краснодарский край.

В целом по России средний уровень тревожности вырос на 7%. Эксперты связывают это с активностью телефонных мошенников, сбоями связи, ограничениями работы популярных мессенджеров и блокировкой отдельных зарубежных сервисов. Рост цен вошел в тройку главных тревог в большинстве регионов страны, наряду с мошенничеством и проблемами связи.

Ряд регионов, ранее находившихся среди лидеров тревожности, покинули верхние строчки рейтинга после снижения напряженности и стабилизации обстановки.

Ранее стало известно, что Московская область вошла в число лидеров по сумме выигрышей в новогоднем розыгрыше.