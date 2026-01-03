Московская область вошла в число лидеров по сумме выигрышей в новогоднем розыгрыше

Московская область вошла в пятерку регионов с наибольшей общей суммой выигрышей по итогам одного из новогодних лотерейных тиражей. Всего по стране в праздничном розыгрыше было распределено более 4,2 млрд рублей, а крупнейшие суммы получили участники из нескольких субъектов РФ, пишет « КоммерсантЪ ».

Участники из Московской области по итогам новогоднего тиража получили в общей сложности 361,7 млн рублей. Это позволило региону занять одно из ведущих мест в общероссийском рейтинге по сумме выигрышей.

В Москве суммарный объем выигрышей составил 260,1 млн рублей. Столичный регион в целом оказался среди лидеров по итогам праздничного розыгрыша.

Наибольший совокупный результат показала Свердловская область — 448,9 млн рублей. Это самый высокий показатель среди всех регионов страны. Второе и третье места заняли Новосибирская и Тюменская области, где участники выиграли 404,4 млн и 390,9 млн рублей соответственно. В числе регионов с крупными суммами выигрышей также оказался Краснодарский край — 168,3 млн рублей.

Всего в новогоднем тираже по России было разыграно 4,247 млрд рублей. Главный приз в размере 1 млрд рублей был поделен между тремя участниками из Свердловской, Новосибирской и Тюменской областей. Каждый из них получил по 333,3 млн рублей. Еще один крупный приз — 100 млн рублей — достался участнику из Липецкой области. Кроме того, по итогам розыгрыша 98 человек стали обладателями выигрышей от 1 млн рублей.

Организаторы напомнили, что обратиться за получением выигрыша через точки продаж можно в течение 180 дней после проведения тиража. Если победитель не успел сделать это в установленный срок, он сохраняет право обратиться напрямую в лотерейный центр в течение трех лет. По истечении этого периода невостребованные средства подлежат перечислению в федеральный бюджет.

