Московская область стала лидером по числу капитально отремонтированных домов в России

Подмосковье оказалось лидером по количеству капитально отремонтированных домов в 2024 году, Фонд развития территорий (ФРТ) подвел итоги реализации программы капремонта домов на территории России. Об этом сообщили в социальных сетях фонда.

В общей сложности за восемь месяцев этого года в 85 субъектах страны отремонтировали более 14,5 тысячи домов общей площадью около 58 миллионов квадратных метров. Генеральный директор фонда Ильшат Шагиахметов отметил, что это позволило улучшить условия проживания более 2,2 миллиона россиян. По его словам, наибольшее число домов отремонтировали в Центральном, Приволжском, Сибирском, Северо-Западном и Южном федеральных округах.

«Среди регионов по этому показателю лидируют Московская область (1 889), Москва (1 562), Санкт-Петербург (665), Краснодарский край (446), Самарская область (420) и Красноярский край (400)», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.