Московская область стала одним из самых популярных направлений у туристов в осенние школьные каникулы

Московская область вошла в топ самых популярных направлений у российских туристов в осенние школьные каникулы, которые начнутся завтра. Об этом сообщает областной Минкульттуризм со ссылкой на данные газеты «Известия».

«У нас на долю внутренних направлений приходится четверть от всего объема продаж. Самый популярный регион — Краснодарский край. Туда купили 43% всех туров по России. Следом идут Московская область — 17%, а также Санкт-Петербург, Кавминводы, Дагестан и Калининградская область», — рассказали в туристическом сервисе «Слетать.ру».

При этом спрос на туры в этот период в компании в этом году вырос на 66% в сравнении с прошлым годом. Напомним, что Минкульттуризм Подмосковья и Комитет по туризму города Москвы запустили новый межрегиональный проект «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия», который поможет туристам составить план путешествия по Московскому региону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.