Московская область увеличила объемы производства лекарств
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, за первые шесть месяцев 2024 года увеличилось в Подмосковье более чем на 16%. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Также на 16,8% выросло производство фармацевтических субстанций», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она напомнила, что в регионе реализуется несколько проектов в сфере фармацевтики и медицины, все они направлены на обеспечение технологического суверенитета экономики России. Сейчас в Подмосковье работают над 22 такими проектами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.