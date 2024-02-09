Подмосковье вошло в тройку лидеров в рейтинге нацпроекта «Производительность труда»

«На сегодняшний день в нацпроекте участвуют уже 236 предприятий [Подмосковья]. Многие из них уже реализовали нацпроект на пилотном участке производства и отмечают значительные улучшения, другие только приступают к работе по улучшению производительности», — отметила заместитель Председателя Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.