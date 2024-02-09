Подмосковье вошло в тройку лидеров в рейтинге нацпроекта «Производительность труда»
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Подмосковье заняло второе место промежуточного рейтинга национального проекта «Производительность труда», который составило Минэкономразвития совместно с АНО «ФЦК» среди регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект при поддержке экспертов РЦК и ФЦК. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В общей сложности в число лидеров национального проекта, куратором которого является Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов, вошли 23 субъекта России.
«На сегодняшний день в нацпроекте участвуют уже 236 предприятий [Подмосковья]. Многие из них уже реализовали нацпроект на пилотном участке производства и отмечают значительные улучшения, другие только приступают к работе по улучшению производительности», — отметила заместитель Председателя Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.