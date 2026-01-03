Жители российского региона будут платить за холодную воду в два раза больше

С января 2026 года жители Томска, в квартирах которых не установлены индивидуальные счетчики холодной воды, будут платить за этот ресурс вдвое больше. Изменение связано с введением нового повышающего коэффициента, утвержденного правительством России.

Как сообщает «Томскводоканал», коэффициент для расчета платы по нормативу при отсутствии прибора учета вырос с 1,5 до 3. Новый порядок начислений будет применяться с 6 декабря и отразится в квитанциях за декабрь 2025 года.

Изменения затрагивают собственников, у которых счетчики не установлены вообще, не прошли поверку или вышли из строя и не были заменены. В организации напомнили, что хотя штрафа за отсутствие счетчиков нет, закон обязывает собственников жилья их устанавливать. Нормативы потребления воды для Томска различаются в зависимости от типа жилья и наличия ванны или душа, и их полный список опубликован на официальном ресурсе.

Это повышение стало частью более масштабного роста расходов на ЖКУ для томичей в 2026 году. Ранее было анонсировано, что тарифы на коммунальные услуги будут проиндексированы дважды: с января на 1,7% и с октября на 14,9%. Таким образом, жителям, не установившим приборы учета, предстоит столкнуться с двойным увеличением платежей.

