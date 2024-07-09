Московская область вошла в число регионов-лидеров по электронной подаче заявлений на регистрацию брака

Подмосковье вошло в тройку лидеров среди российских регионов по электронной подаче заявлений на регистрацию брака. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области со ссылкой на рейтинг, опубликованный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.