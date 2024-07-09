Московская область вошла в число регионов-лидеров по электронной подаче заявлений на регистрацию брака
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Подмосковье вошло в тройку лидеров среди российских регионов по электронной подаче заявлений на регистрацию брака. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области со ссылкой на рейтинг, опубликованный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
«Ежегодно у нас в регионе женятся более 55 тысяч пар, и 77% подают заявление онлайн через портал Госуслуги», — рассказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
Она напомнила, что жители региона могут планировать торжество с помощью свадебного портала, на котором можно подать заявление и выбрать площадку для мероприятия.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.