Московская область нарастила производство одежды и текстильных изделий

Подмосковные предприятия нарастили выпуск одежды и текстильных изделий — за шесть месяцев 2024 года производство одежды выросло на 16,3% в годовом исчислении, а выпуск текстильных изделий — более чем на 25,4%. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На фоне общего роста в сегменте текстильных изделий, объем производства предприятий, специализирующихся на отделке тканей и текстильных изделий, в первом полугодии увеличился почти в 1,5 раза — на 49,8%, а выпуск прочих текстильных изделий — вырос в годовом исчислении без малого на треть, прибавив 27,9%», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Помимо этого, производство одежды в регионе без учета одежды из меха выросло почти на 22%, вязаных и трикотажных изделий и одежды — на 10%. Отметим, что узнать подробнее о поддержке бизнеса в регионе можно на подмосковном Инвестиционном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.