Московская прокуратура выявила массу нарушений в столичном антикафе с минипигами

В ходе проверки, проведенной столичной прокуратурой, в анти-кафе, расположенном на проспекте Мира, были обнаружены многочисленные нарушения. Об этом стало известно из сообщения ТАСС, полученного от пресс-службы надзорного органа.

По информации, полученной из источников, в одном из подвальных помещений небольшого размера предприниматель занимается организацией и проведением мероприятий, связанных с животными, предоставляя возможность посетителям взаимодействовать с ними.

«Мещанская межрайонная прокуратура провела проверку деятельности антикафе на проспекте Мира. В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения законодательства, в том числе несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, нарушения прав потребителей и другие», — сказали в ведомстве.

В ходе проверки в здании было обнаружено восемь минипигов, как сообщили в прокуратуре.

«По результатам проверки приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений законодательства», — отметили в прокуратуре Москвы.

Ранее сообщалось, что ФАС проверит сеть супермаркетов «Светофор» после многочисленных жалоб поставщиков.