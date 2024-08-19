Московская школьница по ошибке попала в эротический массажный салон

Семнадцатилетняя девушка записалась в массажный салон в Отрадном по совету подруги. На втором сеансе специалист начал распускать руки и домогаться до несовершеннолетней. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил телеграм-канал «Ньюсач/Двач».

Школьница решила вылечить больную спину, поэтому обратилась в массажный салон на Березовой улице к мастеру со стажем более восьми лет. Авторы канала утверждают, что он владеет практически всеми техниками физиотерапии: от китайского до лимфодренажного, об эротическом ничего не уточняется. На втором сеансе мужчина совершил попытку изнасилования.

Массажиста задержала полиция. Дальнейшее развитее событий неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что третьеклассника подозревают в домогательствах к ровеснику-инвалиду. В детском санатории вожатая заметила, что мальчики вместе уединяются в шкафу и отдыхают без одежды под одеялом. Мать инвалида обратилась в полицию.