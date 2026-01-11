Московские аэропорты приняли более 1,5 тысячи рейсов за сутки

Несмотря на сильные снегопады и сложные погодные условия, аэропорты Москвы продолжают работать в интенсивном режиме, обеспечивая высокий пассажиропоток после новогодних праздников. Об этом сообщили в Росавиации.

В субботу, 10 января, все четыре аэропорта московского авиаузла обслужили в общей сложности 1 529 рейсов на прилет и вылет. Наибольшая нагрузка пришлась на аэропорт Шереметьево — через него прошло 692 рейса, что составляет около 45% от общего объема авиасообщения региона.

Таким образом, за сутки в одном из столичных аэропортов в среднем каждую минуту выполнялась посадка или взлет самолета. Это произошло на фоне аномальной зимней погоды: в столичном регионе зафиксированы рекордные сугробы, подобных которым не наблюдалось как минимум последние 50 лет.

Для сравнения, 30 декабря — в последний рабочий день перед новогодними каникулами и при более благоприятной погоде — московские аэропорты обслужили примерно на 200 рейсов меньше.

В преддверии возвращения россиян к рабочим будням транспортная система страны, включая гражданскую авиацию, продолжает функционировать с повышенной нагрузкой, обеспечивая массовое возвращение пассажиров из поездок и праздничных визитов к родственникам.

Ранее сообщалось, что Шереметьево восстановил работу и обслуживает пассажиров без задержек.