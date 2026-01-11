Московские аэропорты приняли более 1,5 тысячи рейсов за сутки
Росавиация: 10 января в московских аэропортах обслужили 1529 рейсов
Фото: [Работа международного аэропорта Внуково в условиях пандемии/Медиасток.рф]
Несмотря на сильные снегопады и сложные погодные условия, аэропорты Москвы продолжают работать в интенсивном режиме, обеспечивая высокий пассажиропоток после новогодних праздников. Об этом сообщили в Росавиации.
В субботу, 10 января, все четыре аэропорта московского авиаузла обслужили в общей сложности 1 529 рейсов на прилет и вылет. Наибольшая нагрузка пришлась на аэропорт Шереметьево — через него прошло 692 рейса, что составляет около 45% от общего объема авиасообщения региона.
Таким образом, за сутки в одном из столичных аэропортов в среднем каждую минуту выполнялась посадка или взлет самолета. Это произошло на фоне аномальной зимней погоды: в столичном регионе зафиксированы рекордные сугробы, подобных которым не наблюдалось как минимум последние 50 лет.
Для сравнения, 30 декабря — в последний рабочий день перед новогодними каникулами и при более благоприятной погоде — московские аэропорты обслужили примерно на 200 рейсов меньше.
В преддверии возвращения россиян к рабочим будням транспортная система страны, включая гражданскую авиацию, продолжает функционировать с повышенной нагрузкой, обеспечивая массовое возвращение пассажиров из поездок и праздничных визитов к родственникам.
Ранее сообщалось, что Шереметьево восстановил работу и обслуживает пассажиров без задержек.