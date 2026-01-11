Шереметьево восстановил работу и обслуживает пассажиров без задержек

Аэропорт Шереметьево функционирует без ограничений и в полном объеме обслуживает авиакомпании и пассажиров, сообщили 11 января в Telegram-канале воздушной гавани. Обработка и выдача багажа осуществляется бесперебойно, добавили в пресс-службе.

Для стабилизации работы были усилены смены сотрудников аэропорта, а в зонах выдачи багажа скопления пассажиров больше не фиксируются. Пассажирам, покинувшим аэропорт, предоставляется доставка багажа на домашние адреса.

По данным пресс-службы, за 10 января в период с 00:00 до 22:00 мск Шереметьево обслужил 506 рейсов российских и зарубежных авиакомпаний: 294 рейса на вылет и 212 рейсов на прилет. Общая численность обслуженных пассажиров превысила 80 тыс. человек.

Сотрудники аэропорта в течение суток 11 раз очищали взлетно-посадочные полосы, вывезя более 1,1 млн кубических метров снега. Для пассажиров, чьи рейсы задержались, была организована выдача бесплатного питания — более 10 тыс. сэндвичей и бутербродов, а также свыше 43 тыс. единиц бутилированной воды.

В пресс-службе подчеркнули, что производственные службы продолжают работать в усиленном режиме и координируют деятельность с авиакомпаниями, чтобы обеспечить стабильное обслуживание рейсов по скорректированному расписанию на ближайшие сутки.

Ранее стало известно, что глава города Елена Землякова провела объезд территории Химок после снегопада.