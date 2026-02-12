Родились и умерли в один день: пятеро россиянок приехали рожать в Аргентину ради гражданства и остались ни с чем

Пятеро россиянок, отправившихся в Аргентину на поздних сроках беременности с целью получения гражданства для детей, потеряли новорожденных вскоре после родов. Об этом сообщил адвокат Кристиан Рубилар. Его слова приводит портал « Взгляд ».

По мнению эксперта, к гибели младенцев могли привести осложнения, вызванные длительной малоподвижностью матерей. В частности, адвокат указал на риск обвития плода пуповиной, который возрастает при долгом нахождении в статичном положении. Рубилар подчеркнул: женщины заведомо игнорировали рекомендации врачей, а некоторые и вовсе не обращались за медицинскими консультациями перед перелетом.

В своей практике адвокат не раз сталкивался со случаями, когда клиентки приходили к нему в офис, имея на руках одновременно два документа: свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о его смерти.

Отдельно Кристиан Рубилар акцентировал внимание на роли недобросовестных посредников. На рынке услуг по получению аргентинского гражданства давно работают агентства, которые обещают беременным женщинам полное сопровождение. Однако, как показала практика, такие организации регулярно фигурируют в расследованиях трагических инцидентов. Женщины доверяют посредникам, следуют их инструкциям и зачастую пренебрегают мнением профессиональных медиков.

Ситуация вскрыла системную проблему: стремление получить ребенку гражданство Аргентины любой ценой приводит к фатальным последствиям. Аргентинское законодательство действительно предоставляет право на паспорт детям, рожденным на его территории, но цена этого права для пяти российских семей оказалась непомерной.

Ранее сообщалось, что мошенники используют дмитровский «Фестиваль Сердец» для обмана россиян.