Московские коммунальщики призвали внука Пугачевой Никиту Преснякова к ответу в суде за долги
Внук Пугачевой Никита Пресняков задолжал за парковку 41 тыс. рублей
Фото: [Медиасток.рф]
Никите Преснякову придется судиться с московскими коммунальщиками из-за долга за парковку его «Лексуса» в размере 41 тыс. рублей, сообщает Lenta.ru.
Внук Пугачевой, который на данный момент проживает в США, не оплачивал парковку своего автомобиля Lexus с октября 2019 года по сентябрь 2022-го в Варсонофьевском переулке столицы. За три года у него накопился долг в 41 тыс. рублей, который он не погасил перед отъездом. На письма и претензии коммунальщиков Мещанского района Пресняков не отвечал, и им пришлось обратиться в суд.
Сын Кристины Орбакайте живет в Нью-Йорке уже почти три года и занимается съемкой клипов для звезд.
Ранее сообщалось, что стоимость недвижимости Пугачевой и ее мужа-иноагента в пяти странах превышает 4 млрд рублей. Среди прочего у пары имеется замок в деревне Грязь, дом на Манхэттене и дом в Израиле.