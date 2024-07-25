Московские коммунальщики призвали внука Пугачевой Никиту Преснякова к ответу в суде за долги

Внук Пугачевой, который на данный момент проживает в США, не оплачивал парковку своего автомобиля Lexus с октября 2019 года по сентябрь 2022-го в Варсонофьевском переулке столицы. За три года у него накопился долг в 41 тыс. рублей, который он не погасил перед отъездом. На письма и претензии коммунальщиков Мещанского района Пресняков не отвечал, и им пришлось обратиться в суд.

Сын Кристины Орбакайте живет в Нью-Йорке уже почти три года и занимается съемкой клипов для звезд.

Ранее сообщалось, что стоимость недвижимости Пугачевой и ее мужа-иноагента в пяти странах превышает 4 млрд рублей. Среди прочего у пары имеется замок в деревне Грязь, дом на Манхэттене и дом в Израиле.