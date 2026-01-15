Московские морозы массово атаковали людей и вызвали головные боли

Врач-невролог Тимур Григорьев, работающий в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России, рассказал о влиянии сильных морозов на самочувствие жителей столицы. Его комментарии приводит АГН «Москва».

По словам специалиста, с наступлением аномально низких температур фиксируется рост обращений с жалобами на головную боль. Этот специфический тип боли провоцируется непосредственно воздействием холода. Распространенность явления в популяции может достигать 40%. Наиболее подвержены такой боли дети и люди, уже страдающие мигренями, хотя холод сам по себе не считается прямым провокатором мигренозного приступа.

Тимур Григорьев пояснил два основных механизма возникновения симптома. Первый связан с внешним переохлаждением незащищенной головы. Боль в этом случае развивается после пребывания на сильном морозе без головного убора и стихает примерно в течение 30 минут после согревания. Второй механизм запускается при вдыхании холодного воздуха, который воздействует на небо и заднюю стенку глотки. Такая боль возникает почти мгновенно и проходит быстрее — в среднем в течение 10 минут после прекращения воздействия.

В качестве профилактики врач рекомендует носить теплую одежду, обязательно использовать головной убор и стараться дышать на морозе через нос. Если головная боль уже возникла, наиболее эффективной помощью будет возвращение в теплое помещение и употребление согревающего безалкогольного напитка.

