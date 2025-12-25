Минувшей ночью жители Москвы стали свидетелями редкого для средней полосы России атмосферного явления. Как сообщили в Telegram-каналах, в небе над столицей можно было наблюдать яркие вертикальные световые столбы, характерные для северных регионов.

Очевидцы, в частности жители района Строгино на северо-западе Москвы, опубликовали фотографии, на которых запечатлены эти загадочные светящиеся колонны. Автор публикации с иронией отметил, что благодаря этому явлению москвичи ненадолго могли почувствовать себя жителями Мурманска или других заполярных городов.

Появление световых (или солнечных) столбов связано с уникальными погодными условиями, которые сложились в столичном регионе. Явление возникает при сочетании сильного мороза и безветренной погоды. Свет от уличных фонарей, окон или других источников отражается от миллионов плоских шестигранных кристаллов льда, парящих в приземном слое воздуха. В результате формируются четкие, узкие и яркие вертикальные столбы, похожие на гигантские ледяные иглы, устремленные в небо. Это оптическое чудо стало еще одним свидетельством аномально холодной погоды, установившейся в Центральной России.