Московские рестораны начали вводить лимит на время пребывания гостей

Ряд московских ресторанов ввел лимит на время, которое посетители могут провести за столиком, ограничив его 2–2,5 часа или даже меньшим периодом. Информацию об этом распространил телеграм-канал «ЕЖ».

Как объяснил ресторатор Дмитрий Левицкий, подобные меры принимаются заведениями для сдерживания увеличения стоимости обслуживания.

По его мнению, экономическая целесообразность работы ресторана обеспечивается, если за вечерним периодом за одним столом обслуживаются как минимум три разные группы клиентов. В противном случае заведение не получит прибыли.

Ранее сообщалось, что ФАС сочла нормальной цену 650 руб. за стакан воды в «Кофемании» после жалоб.