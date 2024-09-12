Московские семьи хранят в банках в среднем 3,2 млн рублей

Жители Москвы оказались самыми запасливыми. По данным ЦБ РЦ, столичная семья в среднем хранит в банках около 3,2 млн рублей, сумму, превышающую годовой доходй.

Запасы жителей других регионов более скромные. Так, в Санкт-Петербурге, семьи хранят 78,2% годового доходоа или в среднем 1,5 млн рублей.

Далее идут Калининградская область, Чувашия, Ярославская и Рязанская области.

В целом по России средний уровень сбережений составляет чуть больше 50% годового дохода, то есть 850 тыс. рублей.

Представители регулятора также отметили, что депозитный портфель российских граждан вот уже второй год подряд стремительно растет. В 2024 году он вырос больше чемна 25%, что связано с повышением ставок по вкладам.

Ранее сообщалось о том, что в «Авито Работа» назвали самые доходные офисные профессии лета 2024 года.