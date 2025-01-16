Московские волонтеры забили тревогу из-за измученных кошек из «частного приюта»

Волонтеры обратились в полицию с просьбой помочь разобраться в истории с десятками кошек, которых держит женщина в трехкомнатной квартире. Об этом «Газете.Ru» заявила волонтер Дарья.

По словам волонтеров, в квартире разместилось не меньше 40 кошек. Они постоянно меняются, так как болеют и умирают. Хозяйка — пенсионерка, живущая вместе с братом-инвалидом в условиях антисанитарии. В сомнительных условиях держит питомцев не меньше десяти лет.

«О «приюте» мы узнали из поста Фонда «Кусочек счастья для бездомной кошки». Фонд вывез оттуда 14 очень тяжелых котиков. Далее подключились мы — волонтеры. Я приезжала к женщине и забирала оттуда животных. Нами также вывезено около 14 котиков. Вывозили на доброй ноте, женщина отдавала добровольно, но под договор о передаче. Далее, из-за того, что Фонд выставил ее в плохом свете, она перестала отдавать животных и нам», — рассказала собеседница.

По словам волонтеров, женщина ведет сборы на содержание животных под фото с трупами животных, которые лежат в той же квартире неделями. Неравнодушные написали почти 20 заявлений в МВД и призвали проверить пенсионерку на факт жестокого обращения с животными.

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