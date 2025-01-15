В ЯНАО водитель внедорожника сбил собаку и посмеялся над ее смертью

В ямальском городе Ноябрьск автомобилист на большой скорости сбил насмерть безхозную собаку. Очевидцы сообщили, что мужчина смеялся над инцидентом и ушел безнаказанным. Об этом со ссылкой на соцсети пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По информации местных каналов, инцидент произошел в промзоне Ноябрьска в 12-м проезде. Мужчина на внедорожнике сбил собаку во время движения, но не попытался ей помочь. Тем не менее водитель не скрылся до приезда полиции.

«Виновник стоял смеялся над ситуацией. Вызвали полицию, они никак не отреагировали», — заявил очевидец.

При этом некоторые комментаторы отметили, что в промышленной зоне собаки часто дезориентированы и порой сами кидаются под колеса.

Ранее сообщалось, что пес неделю выживал без еды, сидя на 15-метровой трубе в Нижнем Новгороде.