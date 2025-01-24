Московский пенсионер ударил жену табуреткой из-за котлет

Пенсионер из Москвы избил свою жену табуреткой после того, как ему не понравился вкус приготовленных ею котлет, сообщила Baza. У пары, прожившей в браке 60 лет и отметившей в прошлом году бриллиантовую свадьбу, произошел конфликт во время ужина 21 января.

По информации источника, вечером супруги решили поужинать. Жена, как обычно, накрыла на стол и подала котлеты. Она не обратила внимание плохое настроение мужа, в котором тот пребывал весь вечер. Попробовав блюдо, он начал кричать на жену, утверждая, что котлеты имеют ужасный вкус. Он также упрекнул супругу в том, что за свои 87 лет она так и не научилась нормально готовить.

Женщина попыталась защититься словами, но это еще больше разозлило супруга. В порыве гнева он схватил табуретку и начал избивать жену.

Жертве удалось выбраться из квартиры и найти укрытие у соседей. На следующий день она дождалась момента, когда муж уйдет, и вернулась домой, чтобы забрать свои документы и пойти поликлинику.

Позже ее госпитализировали в Боткинскую больницу, где врачи обнаружили у нее перелом двух ребер, пневмоторакс и множество ушибов по всему телу. Несмотря на травмы, пенсионерка решила не обращаться в полицию с заявлением против мужа.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина заплатила 6 тыс. рублей за молитвы в лучших храмах мира.