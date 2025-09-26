Московский планетарий сообщил об уменьшении светового дня в октябре

Продолжительность светового дня в Москве в течение октября сократится на два часа пятнадцать минут. К 31 октября этот показатель составит 9 часов 19 минут, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Согласно предоставленным данным, 1 октября продолжительность дня составляет 11 часов 34 минуты. К концу месяца она уменьшится до указанных 9 часов 19 минут. Как уточнили в учреждении, эти расчеты актуальны для широты Москвы, где полуденная высота Солнца за октябрь снизится с 31 до 20 градусов.

В астрономическом аспекте Солнце в октябре будет находиться в созвездии Девы. Специалисты планетария отметили, что для визуальных наблюдений за солнечной поверхностью в этот период необходим телескоп, оснащенный специальным солнечным фильтром для защиты глаз.

Ранее институт прикладной геофизики сообщил о вспышке M1.6 на Солнце.