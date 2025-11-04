Московский регион пережил рекордно теплую ночь
Синоптик Тишковец: Московский регион пережил рекордно теплую ночь
Фото: [Заморозки в Солнечногорском районе/Медиасток.рф]
В ночь на 4 ноября 2025 года в Москве температура воздуха достигла +8,2 градуса, что стало рекордным показателем для осеннего месяца. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишут РИА Новости.
По словам синоптика, такая температура превышает ноябрьскую норму на 10 градусов и сопоставима с показателями, характерными для мая или сентября.
Ранее аналогичная аномалия была зафиксирована в 2020 году, когда температура в этот день достигала +7,8 градуса. По данным Тишковца, за всю историю регулярных наблюдений на ВДНХ ночных температур, равных или выше +8,2 градуса 4 ноября, не отмечалось.
Специалист подчеркнул, что подобные аномалии связаны с изменениями погодных условий и требуют внимания метеорологов для корректного прогноза дальнейших температурных колебаний.
