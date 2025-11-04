Московский регион пережил рекордно теплую ночь

В ночь на 4 ноября 2025 года в Москве температура воздуха достигла +8,2 градуса, что стало рекордным показателем для осеннего месяца. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишут РИА Новости .

По словам синоптика, такая температура превышает ноябрьскую норму на 10 градусов и сопоставима с показателями, характерными для мая или сентября.

Ранее аналогичная аномалия была зафиксирована в 2020 году, когда температура в этот день достигала +7,8 градуса. По данным Тишковца, за всю историю регулярных наблюдений на ВДНХ ночных температур, равных или выше +8,2 градуса 4 ноября, не отмечалось.

Специалист подчеркнул, что подобные аномалии связаны с изменениями погодных условий и требуют внимания метеорологов для корректного прогноза дальнейших температурных колебаний.

