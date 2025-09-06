Московский регион встретит субботу переменной облачностью
Гидрометцентр: 6 сентября в Москве будет облачно и до +23 градусов
Облачная погода с прояснениями ожидается в Московском регионе в субботу, 6 сентября, без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В Подмосковье днем ожидается от +18 до +23 градусов, а ночью воздух остынет до +6.
Ветер будет дуть северо-восточного направления со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.
Температура воздуха в столице днем будет колебаться от +21 до +23 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +9.
Ранее жителей Московского региона предупредили о тумане.