Московский регион встретит субботу переменной облачностью

Облачная погода с прояснениями ожидается в Московском регионе в субботу, 6 сентября, без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем ожидается от +18 до +23 градусов, а ночью воздух остынет до +6.

Ветер будет дуть северо-восточного направления со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.

Температура воздуха в столице днем будет колебаться от +21 до +23 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +9.

Ранее жителей Московского региона предупредили о тумане.