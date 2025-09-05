Жителей Московского региона предупредили о тумане

В ночь на 6 сентября и утром в Московской области местами ожидается густой туман, видимость может снизиться до 200–700 метров. Об этом предупредило МЧС региона.

Жителям напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Водителям советуют включать противотуманные фары, держать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров.

Пешеходам рекомендуется быть особенно внимательными на переходах и по возможности использовать светоотражающие элементы на одежде.

