Россиянам перечислили необходимые садовые работы в начале осени

Сентябрь становится для дачников и садоводов одним из самых напряженных месяцев в году, требующим оперативного решения целого комплекса задач по подготовке к зиме. По словам ландшафтного дизайнера и эксперта Союза садоводов России Ольги Вороновой, в этот период необходимо не только завершить сбор урожая, но и создать условия для успешной зимовки растений. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что основной фронт работ приходится на первую половину месяца. До 15 сентября важно полностью убрать урожай корнеплодов, картофеля, моркови и яблок, так как современные дачники редко выращивают зимние сорта, требующие особых условий хранения. После сбора урожая необходимо выдержать паузу около недели для восстановления биологического баланса почвы, а затем приступить к внесению осенних фосфорно-калийных удобрений для плодовых культур и грядок. Именно в этот период микрофлора почвы остается активной и способна преобразовать питательные вещества в доступную для растений форму.

По мнению эксперта, середина месяца посвящается финальному покосу газонов и посадке многолетников с мягкой структурой — таких как гортензии и пионы. При этом эксперт обращает особое внимание на специфику посадки различных культур: если саженцы с деревянным стеблем можно высаживать в течение всего сентября, то с чесноком лучше не торопиться до октября, чтобы избежать преждевременного прорастания и вымерзания.

Она резюмировала, что своевременное выполнение этих агротехнических мероприятий позволяет не только сохранить здоровье растений, но и заложить основу для будущего урожая. Грамотная осенняя подготовка обеспечивает успешную зимовку сада и создает фундамент для нового сезонного цикла, демонстрируя, что осенние работы являются не менее важными, чем весенние посадки.

