Московский регион ждет снежная середина недели

Снегопады и скользкие дороги сохранятся в Московском регионе в среду, 28 января. Местами осадки будут сильными, что может осложнить движение транспорта и ситуацию на тротуарах, следует из прогноза Гидрометцентра России.

В Подмосковье в дневные часы температура составит от –10 до –5 градусов. Ночью похолодает до –15. Снег в отдельных районах пройдет интенсивно, ожидается гололедица.

В Москве днем воздух прогреется до –7…–5 градусов, ночью температура опустится до –11. Ветер будет дуть восточного и северо-восточного направлений со скоростью 3–10 м/с. Атмосферное давление останется пониженным и составит 742–743 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что подмосковные коммунальщики выдержали удар стихии: ночные смены, техника и люди против снегопада.